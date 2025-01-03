EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI Netleşti: 4A, 4B, 4C Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu Burada: İşte Ödeme Takvimi

Son dakika haberi… Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile memur zammı ne kadar oldu? Tüm bu sorular TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması ile netleşti. Memur ve memur emeklisi Temmuz’da yüzde 19,31, SSK ve çalışan emeklileri ise yüzde 24,73 artış almıştı. İşte 4A, 4B, 4C emekli zam tablosu ile öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis maaşları…

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos’ta yüzde 2,47, Eylül’de yüzde 2,97, Ekim’de 2,88 ve Kasım’da 2,24 olan enflasyon Aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesi ile emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:

6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,23

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 11,55

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alıyor. Bu oranlar 6 aylık enflasyon oranında belirleniyor. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı üzerine toplu sözleşme zammı da ekleniyor. Bu kapsamda Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti.

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMLI TABLO

SSK 2000 öncesi ve sonrası, Bağ-Kur esnaf ve tarım emeklisi için 6 aylık zamlı maaşları hesapladık. Şu anda SSK 2000 öncesi emeklisi 14.178 TL maaş alıyor. Bu rakamın 16.411 TL’ye yükseldi. SSK 2000 sonrası emeklisinin 8.789 TL olan maaşı da 10.173 TL’ye yükseldi.

Bağ-Kur’lu esnafın güncel emekli maaşı 12.695 TL olarak ödeniyor. Bu rakam 14.694 TL oldu. Bağ-Kur Tarım emeklisinin 10.089 TL olan aylığının da 11.678 TL olacağı hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14-15 BİN TL ARASINDA OLABİLİR

Emekli kök maaş zammı sonrası 2 milyondan fazla kişinin maaşı yeni yılda yüzde sıfır arttı. Maaşlar zam sonrası 12.500 TL’nin altında kaldığı için en düşük emekli maaşı düzenlemesini zorunlu kıldı. Ancak en düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Önce Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda masaya yatırılacak emekli taban maaş düzenlemesi ardından Meclis’e sunulacak. Rakamın ise 14-15 bin TL bandında olabileceği konuşuluyor.

2025 DUL VE YETİM AYLIĞI

Emekli ve memur zammı dul ve yetimlerin maaşını da artırdı. 4A ve 4B kapsamındaki emeklilerin aylığından hak sahibi olan dul, yetim emekli zammı ile, 4C'den hak sahibi olan dul yetimler ise memur zammı kadar artışı maaşlarında görecek. Dul ve yetimler yüzde 25, 50 ve 75 olmak üzere hisseleri oranında maaş alıyor.

4C EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞI

2024 Temmuz ayında yüzde 19,31’lik artış ile en düşük memur emekli maaşı 17.586 TL’ye çıkmıştı. Yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık memur enflasyon farkı ile bu rakam 19.617 liraya yükseldi.

En düşük memur maaşı 39.205 liradan 43.733 liraya, bekar memur maaşı da 36.236 TL’den 40.421 liraya çıktı. Ortalama memur maaşları da 50 bin lirayı aştı.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli hesaplama, e-Devlet üzerinden veya SGK emekli maaşı sorgulama motoru üzerinden yapılabiliyor.

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Zamlı emekli maaşları için ilk olarak bu tarihler öne çıkıyor. Ancak en düşük emekli aylığı teklifinin 20 Ocak’tan sonra yasalaşması ihtimali gündemde. Düzenleme bir torba kanunla gerçekleşirse ilave zam bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmeyebilir. Bu durumda ilave zam farkları kanun çıktıktan sonra ödenebilir.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.

Kaynak: Haber Merkezi