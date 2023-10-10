IMF, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahminini sert yükseltti!

Uluslararası Para Fonu (IMF), 'Global Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini açıkladı.

Türkiye'nin 2023 ve 2024 yılı enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize eden IMF, 2023 tahmini yüzde 50,6'dan yüzde 51,2'ye, 2024 tahmini yüzde 35,2'den yüzde 62,5'e yükseltildi.

2023 CARİ AÇIK YÜKSELTİLDİ

IMF'nin raporunda, Türkiye'de cari açık/GSYH oranı 2023 için yüzde 4'ten yüzde 4,2'ye, 2024 için yüzde 3,2'den yüzde 3'e revize edildi.

İŞSİZLİK BÜYÜYOR

Raporda, işsizlik oranı tahmini 2023 için yüzde 9,9, 2024 için yüzde 10,1 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Öte yandan IMF, Türkiye'nin 2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 3'e yükseltildi. Kurum, Temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem