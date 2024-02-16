Erdoğan duyurdu: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

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Erdoğan duyurdu: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde emekli bayram ikramiyesini açıkladı.

Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı.

Erdoğan duyurdu: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! - Resim : 1

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE BÜYÜK ERİME

Söz konusu gelişmeler öncesi sosyal meyda hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "2018'de emekliye bayram ikramiyesi başladığında net asgari ücret 1.603 TL, Bayram İkramiyesi 1.000 TL'ydi yani net yüzde 62,5’ine isabet ediyordu. 2024 Net Asgari ücret 17.000 TL, yüzde 62.5’i 10.625 TL! Mevcut Bayram ikramiyesi ise asgari ücretin yüzde 12’si olan 2.000 TL" ifadelerine yer vermişti.

Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Emekli bayram ikramiyesi Emekli Recep Tayyip Erdoğan
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