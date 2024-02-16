Bakan Şimşek'e göre her şey yolunda: Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda katılarak ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra ekonominin direksiyonuna geçirilen Bakan Şimşek, devir teslim töreninde eski ekonomi politikasını eleştirmiş ve “Rasyonel zemine dönmekte başka çare yok” demişti.

Şimşek, bugün yaptığı açıklamada, uyguladıkları ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıt olduğunu ifade ederek programın yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya, bu sayede girişleri etkilemeye ve reel efektif kur normalizasyonuna yardımcı olacağını belirtti.

Şimşek enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını söyleyerek “Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak” dedi.

Şimşek kesin rakamlara sahip olmamakla birlikte 2023’te Türkiye GSYH’sinin 1,1 trilyon dolara yakın gerçekleşebileceğini söyledi.

Şimşek “Bütçe açığı ve borçlanmada Maastricht kriterlerini başarmayı umut ediyoruz” ifadelerini de kullandı.

Şimşek ayrıca Türkiye'nin risk priminin gerilediğini ve kur oynaklığının azaldığını belirterek, net portföy girişlerinin seçimlerden sonra artacağını kaydetti.

AKÇAY'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU



Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, geçen hafta Enflasyon Raporu sunumundan sonra sorulara cevap verirken dolaylı yoldan Şahap Kavcıoğlu yönetiminim uygulamalarını eleştirdi.



Akçay, “Bizim şu an içinde çalıştığımız sistemde, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı. Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu bağlar tekrar ihdas edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Oradan sonra da 36’dan 38’e çıkma ihtiyacı duyacaksınız. Modelleme bilen arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır ki bu çok zor ve hatta imkânsıza yakın." dedi.



MHP'NİN KURMAYINDAN TEPKİ: TÜRKİYE OPERASYONA MARUZ KALDI



Akçay’ın sözlerine kızan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise dün şunları söyledi: “Merkez Bankası Başkanı ‘Yıllık enflasyon düşüyor ama aylık enflasyonda oynama yok’ dedi. Yardımcısı ‘Modeller arasında kırılganlıklar var, link koptu’ dedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bunu söylemeyecek, gereğini yapacak. Linkin kırıldığını bize anlatmasın. Vatandaşın, bizim linkle işimiz yok. Türkiye onca ekonomik operasyona maruz kaldı, ekonomik tetikçiler üzerimize geldi. Neyin linkinden bahsediyorsunuz? ABD Başkanı Trump zamanında ‘Sizi mahvedeceğim’ dedi. Sayın başkan yardımcısı şimdi bunun neresinde link var. Hangi adımları atalım ki istediğimiz sonucu alalım?” ifadelerini kullandı.