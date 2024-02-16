İmamoğlu'ndan Kurum'a kreş yanıtı: 25 yıl boyunca İstanbul'a tek bir kreş bile açmayan yönetim kreş açmayı vaat olarak gösteriyor

Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni ile İstanbul'da 11 yeni kreş açıldı.

Açılışa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 ilçede 11 kreşin daha açıldığını ve bu projeyi çok önemsediklerini belirtti.

Rakibi Murat Kurum'un kreş vaadini eleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bizden önce 25 yıl boyunca İstanbul'a tek bir kreş bile açmayan yönetim, sıfırdan başlayacakmış gibi kreş açmayı en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. Ben buna seviniyorum. Bunun bir mega proje olduğunu anlayabilmişler. Böylesine bir hizmeti hiç gündemine olmayan bir kısım adayların bile gündemine dahil etmekten mutlu oluyoruz. Biz 2019 yılında bu kreş vaadimizi söylediğimizde hafife aldıklarını lütfen hatırlayın. Zannettiler k; Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, bunu vaadedecekler sonra da unutacaklar. Biz samimiyiz. Onlar gibi 25 yıl unutup, bugün seçimden önce '-ceğiz, cağız' demiyoruz. Biz söyledik, yaptık. Mart ayı itibariyle 100'ü aşkın kreş İstanbul'da hizmet veriyor olacak. Kapasiteyi böylesi bir sayıya çıkarmak bizim için önemli."

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, kreş vaadiyle ilgili şunları söylemişti:

"Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğimiz, tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmeti getiriyoruz. 0-4 yaşı değiştiriyoruz. Yaşı 0-6 olan çocuğu bulunan annelere de ücretsiz kart getiriyoruz. Babalara da ücretsiz taşıma sözü veriyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem