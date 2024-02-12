Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Emekli bayram ikramiyesinde yaşanan erimeye vurgu yapan Erdursun, olması gereken rakamı açıkladı.
Son dönemde yapılan zamlar yetersiz kalınca, milyonlarca emekli geçim derdine düştü.
Beklentiler bayram ikramiyesin artırılması yönünde olurken, emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLMALI?
Söz konusu gelişmeler sonrası emekli bayram ikramiyesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"2018'de emekliye bayram ikramiyesi başladığında net asgari ücret 1.603 TL, Bayram İkramiyesi 1.000 TL'ydi yani net yüzde 62,5’ine isabet ediyordu. 2024 Net Asgari ücret 17.000 TL, yüzde 62.5’i 10.625 TL! Mevcut Bayram ikramiyesi ise asgari ücretin yüzde 12’si olan 2.000TL!"
"KAYIPLARI KARŞILAYIN"
Öte yandan sosyal medya hesabından benzer bir paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik ise, "2018'de asgari ücretin yüzde 62'si olan emekli bayram ikramiyesi 2024'te asgari ücretin yüzde 12'sine geriledi. 6 yılda emekli bayram ikramiyesini sadece 1.000 lira artırdınız! Adım atmaya hazırlarmış! 10 bin 540 TL altındaki her adım boş adımdır. Önce bayram ikramiyesini 2018 seviyesine çekin ve kayıpları karşılayın" dedi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ AÇIKLAMASI
Ayrıca geçtiğimiz hafta emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Bu noktada ifade etmek isterim sizlere."
"DUYDUĞUM RAKAM 3 BİN TL"
Sözcü TV canlı yayınında Senem Toluay Ilgaz'ın "Bayram ikramiyelerinin artırılmasına ihtimal veriyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Ekonomist Turgay Bozoğlu ise, "Duyduğum rakam 3 bin TL" demişti.