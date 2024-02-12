Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!

Beklentiler bayram ikramiyesin artırılması yönünde olurken, emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı.