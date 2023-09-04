Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL atağa kalktı!

Son dakika haberi.... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirerek yükselişe geçti.

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Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL atağa kalktı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon 2023 Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakamlar öncesi dolar/TL gün içi en düşük 26,50 TL seviyesini görürken verilerin ardından 26,78 TL seviyesine çıktı. Dolar/TL, cuma gününü 26,73 TL'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,6 artışla 104,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL atağa kalktı! - Resim : 1

DOLARA OLAN TALEP AZALDI

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dolara olan talep azaldı.

Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirten analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline de kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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