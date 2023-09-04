Kriz derinleşti, Bakan Şimşek enflasyon rakamları sonrası 'sabır' diledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Sonuçta sabretmemize değecek" dedi.

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Kriz derinleşti, Bakan Şimşek enflasyon rakamları sonrası 'sabır' diledi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıktı.

ENFLASYONİST BASKI SÜRÜYOR

Enflasyonist baskının devam etmesiyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, enflasyon 2023 Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94 olarak gerçekleşti.

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladıTÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi

BAKAN ŞİMŞEK 'SABIR' DİLEDİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."

"BEN BURADA AYNIYIM"

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermişti.

Şimşek'in göreve gelmesi sonrası piyasanın tereddütleri devam ederken, 'faiz sebeptir' görüşünü sık sık dile getiren Erdoğan ise, "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşülmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mehmet Şimşek Enflasyon TÜİK AKP Recep Tayyip Erdoğan Faiz Merkez Bankası
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