Emekli Memur Zammı Yetersiz Kaldı: Maaşlara 3’lü Düzenleme! Hepsi O Tarihe Yetiştirilecek, Muhammet Bayram Tek Tek Açıkladı

Son dakika haberleri… 4A 4B SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75 olarak netleşti. Emekli kök maaş zammı artışı sonrası yüzde 4 ek ödeme ile maaşlar hesaplara yatacak. 4C Emekli Sandığı memur ve emeklileri ise 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 6 toplu sözleşme zammı dahil edilerek yapılan hesaplamada yüzde 11,54 artışı 2025 Ocak-Haziran arasındaki maaşlarında görecek. Ancak ne emekliye zam ne yeni memur maaşları için bu oranlar yetersiz bulundu. Tepki üstüne tepki yağarken memura eşitleme, emekliye refah payı gündeme geldi. 11 bin TL’nin altında kök aylığı olanların sıfır zam alması nedeniyle en düşük emekli maaşı da 12.500 TL’den yukarı çekilecek. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte emekliye memura maaş tabloları ile 4A 4B 4C zamlı maaş ödeme tarihleri…

6 AYLIK ENFLASYON İLE YENİ MEMUR EMEKLİ ZAMLARI

Aralık ayı enflasyonu memur ve emekliye zam rakamlarını ortaya çıkardı. Ocak 2025 zammını belirleyen TÜFE verisi aylık bazda beklentilerin altında kalarak yüzde 1,03 arttı. Milyonların zamlı maaşları için oranlar ise şöyle gerçekleşti.

6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,23

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 11,54

2025 SSK BAĞ-KUR KÖK MAAŞ ZAMMI İLE KİM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

SSK 2000 öncesi: 14.178 TL - 16.411 TL

SSK 2000 sonrası: 8.789 TL - 10.173 TL

Bağ-Kur esnaf: 12.695 TL 14.694 TL

Bağ-Kur Tarım: 10.089 TL 11.678 TL

OCAK 2025 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL - 19.615 TL

En düşük memur maaşı: 39.205 TL – 43.729 TL

Bekar memur maaşı: 36.236 TL - 40.417 TL

Ortalama memur maaşları da 50 bin lirayı aştı.

EMEKLİYE TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ YOLDA

Emekli kök maaşa gelen yüzde 15,75’lik zam sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri, artış sonrası bile taban maaş olan 12.500 TL’yi aşamayınca en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılmasını zorunlu kıldı. Geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimi bu konuda bütçe sınırları dahilinde bir çalışma yapıldığını açıklamıştı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Ekonomist Muhammet Bayram Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ‘4 PUAN’ DETAYI

“En düşük emekli maaşı ayrıca değerlendirilecek. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bu konuyu ele alacaklarını söylemişti. Bunun için Ocak ayının ikinci haftasında Meclis’e sunulacak torba yasanın içinde en düşük emekli maaşına ilişkin rakamın ilave edilmesi bekleniyor. Eğer yüzde 15,75’lik enflasyon 12.500 liraya eklenirse 14.469 TL’ye tekabül ediyor. Ancak ben en az yüzde 20 zamla 15.000 TL ila en fazla yüzde 40’lık zamla 17.500 TL civarına çıkmasını bekliyorum.”

MEMUR EMEKLİSİNE EŞİTLEME VAR, REFAH PAYI YOK

Muhammet Bayram memur emeklisinin 7. Dönem Toplu Sözleşme’den kaynaklı düşük zamlarının da SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammına eşitlenebileceğini kaydetti. Bayram, “Önceki dönemlerde SSK Bağ-Kur emeklerinin maaş farkları eşitlenmişti. Bu dönemde de memur emeklilerinin maaşları SSK Bağ-Kur emeklisine eşitlenebilir. Devletimiz bunun kararını verecektir. Ancak tüm emekliler için herhangi bir refah payı artışı beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

4A 4B ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Zamlı emekli maaşları için ilk olarak bu tarihler öne çıkıyor. Ancak düzenlemeler nedeniyle zamlı aylıklar bu tarihlere yetişmese bile oluşacak maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak.

4C MEMUR VE EMEKLİSİ İÇİN ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Memur maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Zamlı memur maaşları 15 Ocak'ta hesaplara geçecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi bekleniyor. Eğer 15 Ocak'a yetişmezse maaş farkları ay bitmeden hesaplara ayrıca yatacak. Memur emeklileri her ayın 1 ve 5'i arasında maaş ödemelerini alıyor. Zam oranı belli oldu ancak memur emeklileri ocak maaşlarını zamsız olarak alıyor. Ayın son haftasında memur emeklisi maaş farkları hesaplara yatacak.

Kaynak: Haber Merkezi