Bir Bira Grubuna Dev Zam! Güncel Fiyatlar Belli Oldu

Yeni yılın gelmesiyle zam furyası başlarken, iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam ediyor. Son olarak alkollü içeceklere zam geleceği bildirilirken, bir bira grubu zamlı fiyatlarını açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Anadol Efes grubuna ait biralara gelen zamları duyurdu.

Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bira grubu zammı başladı” diyerek Efes grubunun zamlı fiyatlarını şöyle paylaştı:

Bira gurubu zamı başladı Efes gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/hhUR0u25SX — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi