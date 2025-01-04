Bir Bira Grubuna Dev Zam! Güncel Fiyatlar Belli Oldu

2025 yılına girilirken, alkollü içeceklere dev zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir bira grubuna gelen zammı sosyal medyadan paylaştı.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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Bir Bira Grubuna Dev Zam! Güncel Fiyatlar Belli Oldu

Yeni yılın gelmesiyle zam furyası başlarken, iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam ediyor. Son olarak alkollü içeceklere zam geleceği bildirilirken, bir bira grubu zamlı fiyatlarını açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Anadol Efes grubuna ait biralara gelen zamları duyurdu.

Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bira grubu zammı başladı” diyerek Efes grubunun zamlı fiyatlarını şöyle paylaştı:

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Kaynak: Haber Merkezi

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