SON DAKİKA: Emekli Maaş Farkı BUGÜN Hesaplara Geçiyor… Kimi 23 TL için Kimi 1969 TL için ATM’lere Koşacak: Ek Ödemede Bu Tabloya Dikkat!

Son dakika haberi… En düşük emekli maaşı 2025 Ocak ayında 14.469 TL’ye yükseltilmişti. Ancak emekli maaş fark ödeme tarihinin ne zaman açıklanacağı bilinmezken dün beklenen haber geldi. 3,7 milyon emekli ek ödeme için bugün bankalara koşacak! Bazı emekliler maaşlarına ek ödeme 23 TL bazıları ise 1969 TL alacak. İşte Bağ-Kur SSK emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin detaylar…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
SON DAKİKA: Emekli Maaş Farkı BUGÜN Hesaplara Geçiyor… Kimi 23 TL için Kimi 1969 TL için ATM’lere Koşacak: Ek Ödemede Bu Tabloya Dikkat!

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 15,75 olarak açıklanmış ve en düşük emekli maaşı 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmişti. Emekli taban aylık düzenlemesi Resmi Gazete’den geçse de ödeme tarihi bilinmiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘emekli maaş farkları ne zaman yatacak’ sorusunu dün yanıtladı.

SON DAKİKA: Emekli Maaş Farkı BUGÜN Hesaplara Geçiyor… Kimi 23 TL için Kimi 1969 TL için ATM’lere Koşacak: Ek Ödemede Bu Tabloya Dikkat! - Resim : 1

SGK’DAN EMEKLİ MAAŞ FARKI AÇIKLAMASI

Emekli maaş farkı ödemesi için SGK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz.”

SON DAKİKA: Emekli Maaş Farkı BUGÜN Hesaplara Geçiyor… Kimi 23 TL için Kimi 1969 TL için ATM’lere Koşacak: Ek Ödemede Bu Tabloya Dikkat! - Resim : 2

KİM NE KADAR FARK ÖDEMESİ ALACAK?

2024 yılı için en düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 12.500 TL olarak ödeniyordu. En düşük emekli maaşı düzenlemesinden 3,7 milyondan fazla vatandaş yararlanacak. Ancak bu rakamın 1,7 milyonu 12.500 TL aylık alıyordu. Bu kişilerin emekli maaş fark ödemesi 1969 TL’yi bulacak. Peki kim ne kadar fark ödemesi alacak?

İŞTE FARK ÖDEMESİNDE MERAK EDİLEN O TABLO

SON DAKİKA: Emekli Maaş Farkı BUGÜN Hesaplara Geçiyor… Kimi 23 TL için Kimi 1969 TL için ATM’lere Koşacak: Ek Ödemede Bu Tabloya Dikkat! - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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