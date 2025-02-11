SON DAKİKA: Emekli Maaş Farkı BUGÜN Hesaplara Geçiyor… Kimi 23 TL için Kimi 1969 TL için ATM’lere Koşacak: Ek Ödemede Bu Tabloya Dikkat!

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 15,75 olarak açıklanmış ve en düşük emekli maaşı 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmişti. Emekli taban aylık düzenlemesi Resmi Gazete’den geçse de ödeme tarihi bilinmiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘emekli maaş farkları ne zaman yatacak’ sorusunu dün yanıtladı.

SGK’DAN EMEKLİ MAAŞ FARKI AÇIKLAMASI

Emekli maaş farkı ödemesi için SGK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz.”

KİM NE KADAR FARK ÖDEMESİ ALACAK?

2024 yılı için en düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 12.500 TL olarak ödeniyordu. En düşük emekli maaşı düzenlemesinden 3,7 milyondan fazla vatandaş yararlanacak. Ancak bu rakamın 1,7 milyonu 12.500 TL aylık alıyordu. Bu kişilerin emekli maaş fark ödemesi 1969 TL’yi bulacak. Peki kim ne kadar fark ödemesi alacak?

İŞTE FARK ÖDEMESİNDE MERAK EDİLEN O TABLO

Kaynak: Haber Merkezi