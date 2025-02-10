SGK Açıkladı! En Düşük Emekli Maaşı Farklarının Yatacağı Tarih Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesinin yarın yapılacağını açıkladı.

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SGK Açıkladı! En Düşük Emekli Maaşı Farklarının Yatacağı Tarih Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaş alan emeklilerin maaş farkı ödemesinin yapılacağı tarihi açıkladı. SGK, emekli maaş farkının 11 Şubat 2025 tarihinden itibaren ödeneceğini duyurdu. Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

Açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz" denildi.

Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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