Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 52 bin 245 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 18 milyon 215 bin 610 lira seviyesindeydi.

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 893 lira 88 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 856 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 538 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 249 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 264 milyon 365 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 264 milyon 800 bin 389 metreküp olarak belirlendi.

Kaynak: AA