Son dakika: Çaykur'dan Çaya Zam!

Son dakika haberi... Çaykur, kuru çay fiyatlarına zam yaptı. Zam sonrası yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

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Son dakika: Çaykur'dan Çaya Zam!

Enflasyon ve kur krizi vatandaşın alım gücünü her geçen gün düşürürken, raflara erişmek imkansız hale geldi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Çaykur, kuru çay fiyatlarına zam yaptı.

YENİ FİYAT LİSTESİ GÖNDERİLDİ

Çaykur, çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yaparken, yeni zamlı fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Son dakika: Çaykur'dan Çaya Zam! - Resim : 1

Zamlı çay fiyatları şöyle:

- 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken, çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi,

- 1 kilogramlık Tiryaki çayının Eylül 2023'te tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken yeni listede aynı çayın toptan satış fiyatı bugün itibariyle 185,66 TL'ye çıktı.

ÇAYA BİR ZAM DAHA YOLDA

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre, sektör paydaşları, yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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