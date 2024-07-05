Bitcoin Dibi Gördü, Son 4 Ayın En Yüksek Düşüşü Gerçekleşti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin bir süredir devam eden belirsizlik sürerken, Bitcoin de 4 ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Bitcoin Dibi Gördü, Son 4 Ayın En Yüksek Düşüşü Gerçekleşti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin bir süredir devam eden belirsizlikler yavaş yavaş azalsa da, henüz fiyatlamalar yol haritasına ilişkin net bir görüntü sunmuyor.

Fed'in eylülde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık gideceği tahmin edilirken, bankanın bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ

Bu gelişmeler sonrası Bitcoin’de son 24 saatte yaşanan sert satışlar ile gelen geri çekilme, beraberinde yüz milyonlarca dolar değerinde vadeli işlem pozisyonunun tasfiye olmasına yol açtı.

Bitcoin Dibi Gördü, Son 4 Ayın En Yüksek Düşüşü Gerçekleşti! - Resim : 1

Son 4 ayın en büyük düşüşü yaşanırken Bitcoin, 54 bin 991 dolara kadar geriledi.

ETHEREUM DA DÜŞTÜ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 8 düşüşle 2,891 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 2926,70 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bitcoin Ethereum Kripto para
TurkNet Otomatiğe Bağladı, İnternete Zam Yaptı! İnternete Zam!
Zam Yağmuru Sürüyor: Rakıya Duyulmamış Zam! Rakıya Duyulmamış Zam!
Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı
Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
‘Cin Musallat Oldu’ Diyerek Çocuklara Tecavüz Etti! Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza