Bitcoin Dibi Gördü, Son 4 Ayın En Yüksek Düşüşü Gerçekleşti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin bir süredir devam eden belirsizlikler yavaş yavaş azalsa da, henüz fiyatlamalar yol haritasına ilişkin net bir görüntü sunmuyor.

Fed'in eylülde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık gideceği tahmin edilirken, bankanın bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ

Bu gelişmeler sonrası Bitcoin’de son 24 saatte yaşanan sert satışlar ile gelen geri çekilme, beraberinde yüz milyonlarca dolar değerinde vadeli işlem pozisyonunun tasfiye olmasına yol açtı.

Son 4 ayın en büyük düşüşü yaşanırken Bitcoin, 54 bin 991 dolara kadar geriledi.

ETHEREUM DA DÜŞTÜ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 8 düşüşle 2,891 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 2926,70 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem