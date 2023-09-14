Bakanlık'tan 'Evde Bakım Yardımı' açıklaması

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı'na ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, Eylül ayı 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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Bakanlık'tan 'Evde Bakım Yardımı' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

Bakanlık'tan 'Evde Bakım Yardımı' açıklaması - Resim : 1

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik artışla birlikte 5 bin 97 lira olmuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Evde Bakım Yardımı
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