Dolar ve euroda günün ilk rakamları

Dolar ve euroda yaşanan hareketlilik devam ediyor. İşte dövizde günün ilk rakamları...

Dolar ve euroda günün ilk rakamları

Haftaya 26,75 TL'den başlayan dolar kuru bugüne 26,94'ten başladı.

28,79'dan haftaya giren euro ise 29,02 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRMIŞTI

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda geçen hafta 750 baz puanlık daha faiz artışı yapıldı.

Karardan sonra düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.

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