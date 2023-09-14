Gece yarısı benzine zam!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gelen zammın ardından bu gece itibarıyla benzine de zam geldi.

14 Eylül Perşembe 00.00 itibarıyla benzine 1 lira 64 kuruş zam geldi.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 38,51 TL’ye, Ankara’da 39,08 TL’ye, İzmir’de 39,19 TL’ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise dün yapılan zamlarla İstanbul’da 39,99 TL, Ankara’da 40,53 TL, İzmir’de 40,71 TL seviyesine çıktı.