Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti...

Son Güncelleme:
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

Banka, faizi geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer, geçen ay ise 25 baz puanlık artırım kararları almıştı.

ORTA VADELİ HEDEF

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyonun düşüşte olduğu ancak enflasyon görünümünün uzun süreli çok yüksek olmaya devam ettiği belirtildi. ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonu orta vadeli hedefi olan yüzde 2'ye düşürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

Etiketler
Faiz Avrupa Birliği Enflasyon
Son Güncelleme:
Moda tutkunu 4 burç! Onlar modayı takip ederken birçok kişiyi de çileden çıkarırlar Moda tutkunu 4 burç! Onlar modayı takip ederken birçok kişiyi de çileden çıkarırlar
Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu açıkladı: Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele karnesi yine 'kırık' Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele karnesi yine 'kırık'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomide yapısal reform mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomide yapısal reform mesajı
Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke... Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke...
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti
İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi! Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı