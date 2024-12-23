Milyonlarca Çalışanın Gözü Bu Tarihte! Bakan Işıkhan Asgari Ücret İçin O Günü İşaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için tarih verdi. Bu hafta Perşembe ya da Cuma günü komisyonun toplanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak." dedi.

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Milyonlarca Çalışanın Gözü Bu Tarihte! Bakan Işıkhan Asgari Ücret İçin O Günü İşaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısını 27 Aralık Perşembe ya da 28 Aralık Cuma günü toplanacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan açıklamasında, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" dedi.

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Kaynak: DHA

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