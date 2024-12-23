Milyonlarca Asgari Ücretlinin Gözü Bu Toplantıdaydı... Cumhurbaşkanı Ser Verip Sır Vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mayısta başlayan dezenflasyon süreci 2025'te devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. AK Parti grubumuz ile Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bütçe görüşmelerindeki dirayetli duruşları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.

Ekonomide bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Brüt rezervlerimiz 163,5 milyar dolara çıktı. İstihdam tarafı da iyi gidiyor. Bir senede istihdam 1 milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü. Son kabine toplantımızdan bu yana dış politikada oldukça yoğun gündemde çalışmalarımızı sürdürdük.

'BUGÜNE KADAR UMUT TACİRLİĞİ YAPMADIK'

Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip göreve gelince sözünü unutanlardan da değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Kaynak: Haber Merkezi