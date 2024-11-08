SON DAKİKA: Asgari Ücret İçin Merkez Bankası Başkanı’ndan Açıklama: ‘Yüksek Bir Zam Olsa Bile…’

2025 yılına yaklaşırken asgari ücret artışına dair beklentiler ve Merkez Bankası'nın değerlendirmeleri kamuoyunun gündeminde. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücretin enflasyon ve ekonomik aktivite üzerindeki etkilerini değerlendiren açıklamalarda bulundu. Karahan, 2025 yılı için daha olumlu bir ekonomik görünüm beklediklerini belirtirken, Akçay, asgari ücret artışının dönemsel etkilerine dikkat çekti.

KARAHAN: ENFLASYONA ETKİSİ ÇOK DÜŞÜK

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Bugüne kadar eşgüdüm içinde karar verildi. Bizi sürprize uğratan bir durum olmadı. 2025’te görünüm daha olumlu olacak. Burada yüksek bir zam olsa bile enflasyona etkisi çok düşük olması lazım ama görünen bir kalem olduğu için beklentilere negatif etkisi olabiliyor. Önümüzdeki dönemde daha olumlu olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AKÇAY: BU DÖNEM ÖNEMLİ BİR DÖNEM

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise, "Yeni asgari ücret için, biz tavsiye mercii değiliz ama değişik asgari ücret artışlarında ücret geçişkenliğinin ne olduğu, ne olacağı konusunda çalışmalarımız var. Asgari ücrete artışın iktisadi faaliyetin nispeten zayıfladığı bir dönemde yapılmasının geçişkenliği azaltacağı da aşikar olmak durumda. Faaliyetin yüksek olduğu bir dönemde yapılan asgari ücret zammının ücretler ve enflasyona geçişi daha yüksek olacaktır. Ama bunu döngünün yavaşladığı bir dönemde yapıyorsanız etkisi daha az olacak. Böyle bir şansımız var. Bu dönem önemli bir dönem." dedi.