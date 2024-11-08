SON DAKİKA: 2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Değişti: Merkez Bankası’ndan Yılın Son Enflasyon Raporu

Son dakika: Haftanın son günü yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon Raporu" ve Başkan Fatih Karahan'ın sunumundaydı.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu. Karahan yeni öngörüleri açıkladı:

"2024 Enflasyon tahmini: Yüzde 44’e yükseldi

2025 Enflasyon tahmini: Yüzde 21’e yükseldi

2026 enflasyon tahmini: Yüzde 12’ye gerileyecek

Orta Vadede Yüzde 5’te istikrar kazanmasını bekliyoruz."

TCMB Başkanı Karahan’ın açıklamalarından satırbaşları…

- Dezenflasyon süreci devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Küresel merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor.

- Talepteki dengelenme süreci devam ediyor. Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli bir görünüm sergiledi. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Arz göstergeleri, iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ediyor. Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengelenme sürecektir. Çıktı açığında gerilemenin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini değerlendiriyoruz.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMELERİ

- Enflasyon beklentilerinde iyileşme kademeli olarak devam ediyor. Enflasyonun ana eğilimdeki iyileşme temel malların öncülüğünde devam ediyor. Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kamemler hizmet enflasyonunu yukarı çekiyor. Hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkili oldu.

- Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor. Sanayi sektöründe firmaların fiyatlama davranışları iyileşiyor.

- Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor. Talep koşullarındaki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor. Analizler çıktı açığının düşüş eğilimini sürdürmesiyle önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının yayılımının daha da güç kaybedebileceğine işaret ediyor.

PARA POLİTİKASI

- Sıkı parasal duruşun beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla destekleniyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likidite sterilize ediliyor. Likidite koşullarını yakından izliyoruz. Likidite koşullarını yakından izliyoruz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor.

- Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin TL'ye geçişi ve tasarrufları destekleyici seviyelerde kalmasını sağlayacak. Tüketici kredileri ılımlı şekilde büyüyor. Ticari kredi artışında büyüme sınırların altında devam ediyor. TL varlıklara olan ilgi ve güvenin arttığını görüyoruz. TL mevduat payı artarken, KKM payı geriliyor. KKM bakiyesinin azalması TL mevduat payını artırarak, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor ve TCMB bilançosu üzerindeki riskleri azaltıyor. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte sermaye girişleri yavaşladı, önümüzdeki dönemde sermaye girişleri jeopotilik gelişmelere bağlı oynaklık gösterebilir.

- Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansıyor. Risk primi ılımlı seyrini sürdürdü. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları dış finansman görünümünü destekledi.