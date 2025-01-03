SON DAKİKA: 65 Yaş, Engelli, Evde Bakım Maaşı Netleşti! Ödemeler Sil Baştan Değişti, İşte Yeni Maaş Tablosu

Son Dakika Haberi: Sosyal destek ödemesi alan vatandaşlar pür dikkat memur zammı hesaplamasını bekliyordu. 6 aylık enflasyon ile memur ve memur emeklilerinin maaşları bugün belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyurdu. Böylece sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde de artış yaşandı.

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1,03 olurken 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Memur zammı da yüzde 11,55 oldu. Kısacası yüzde 11,55'lik 6 aylık memur zam oranıyla 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.

65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? (MEVCUT – OCAK 2025)

65 Yaş Aylığı: 4.181,63 TL – 4.664,6 TL

Evde Bakım Desteği: 9.077,96 TL – 10.126,4 TL

Kronik Hastalık Yardımı: 9.077,96 TL –10.126,4 TL

Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 3.338,06 TL – 3.723,6 TL

Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5.007,08 TL – 5.585,3 TL

SED ÖDEMERİNE DE ZAM (MEVCUT – OCAK 2025)

Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL

İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.215,1 TL

Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.696,1 TL

Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL

Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.658,1 TL

Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.848 TL

Kaynak: Haber Merkezi