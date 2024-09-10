Sigaraya Bir Zam Daha: Fiyatı 105 TL Oldu

Sigara fiyatlarına ardı ardına zam yapıldı. Philip Morris, JTİ, BAT ve Imperial Tobacco marka sigaralara yapılan zammın ardından Marlboro tütününe de zam yapıldığı belirtildi. 50 g sarmalık tütünün yeni fiyatının 105 TL’ye çıktığı bildirildi.

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Sigaraya Bir Zam Daha: Fiyatı 105 TL Oldu

Giderek derinleşen ve çıkmaza giren ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve düşen alım gücü altında ezilen vatandaşlar, günden güne gelen zamlarla birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Her mecburi hem de özel tüketim ürünlerine zam gelirken, vatandaşların aldığı ücrete herhangi bir zam gelmiyor.

Philip Morris, JTİ, BAT ve Imperial Tobacco marka sigara gruplarına gelen zamlarla birlikte, sigara fiyatları ortalama 63 TL ile 89 TL arasında seyretti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigaraya daha zam geldiğini duyurdu.

Erol Dündar, Marlboro tütününe zam geldiğini duyurdu. Yeni gelen zamla birlikte 50 g sarmalık tütünün 105 TL olduğu görüldü.

Sigaraya Bir Zam Daha: Fiyatı 105 TL Oldu - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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