Dev Borsa Şirketinin Unvanı Değişiyor: KAP'a Bildirildi

Şirketin yeni unvanı 'Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi' olarak belirlenmiş durumda.

Şirketten yapılan açıklamada, "Unvan değişikliği 4 Eylül 2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir ve 9 Eylül 2024 tarihli 11160 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir" denildi.

FAALİYET KONUSU

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş., unvan değişikliğinin yanı sıra faaliyet konusunu da güncelledi. Şirketin önceki faaliyet konusu 'Kurutulmuş Meyve ve Sebze Üretimi ve Satışı' iken, yeni faaliyet konusu 'Her Türlü Elektrik ve Isı Enerjisi Üretimi ve Satışı' olarak belirlendi.

Açıklamada, "Esas sözleşme değişikliği ve birleşme işlemleri nedeniyle faaliyet konusu değiştirilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 4 Eylül 2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve 9 Eylül 2024 tarihli 11160 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem