Seramik ve vitrifiye markası, yetkili servislerine 4 haftalık eğitim veriyor

İnşaat pazarı hızla büyürken, yan sanayinin lokomotifi olan yerli oyuncular da hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için çalışanlarına seminer ve eğitimler düzenlemeye odaklanıyor. Son olarak pazarın önde gelen seramik, vitrifiye ve yapı kimyasalları markalarından Seramiksan, farklı şehirlerdeki 70 yetkili servisi için hazırladığı 4 haftalık eğitim programına devam ediyor. Programa katılanlar, üretim ve Ar-Ge alanlarını ziyaret edip vitrifiye ürünlere dair yeni projeler, yedek parça, teknik servis ve montaj gibi konuların yanı sıra, müşteri memnuniyeti hakkında bilgi alıyor.



Seramiksan Direktörü M.Süreyya Çağlar , eğitim programına dair şu açıklamada bulundu: “Türkiye’nin öncü seramik, vitrifiye ve yapı kimyasalları markalarından biri olarak, benimsediğimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini, sahada bizi temsil eden yetkili servislerimize de en iyi şekilde aktarmak istiyoruz. Bu yüzden, onların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla 4 haftalık bir eğitim programı düzenledik. Program boyunca tüm iş süreçlerimiz ve ürünlerimiz hakkında derinlemesine bilgi alan yetkili servis sorumlularımız, böylece hizmet kalitesini artırabilecek.”



“Yetkili servislerimizin sayısını artıracağız"



“İlkini 13-14 Şubat tarihlerinde üretim tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz eğitim programında, koşulsuz müşteri memnuniyeti temasıyla toplantı yaptık. Daha sonra, katılımcılarla Hill akıllı pisuvar, Hill asma klozet, rim-out duvara tam dayalı klozetlerde temiz su giriş aparatı ve rezervuar iç takım montajı gibi teknik detayları paylaştık” diyen M. Süreyya Çağlar sözlerine şunları ekledi:



“2024 itibarıyla Türkiye genelindeki servis noktalarımızın sayısını 70’e çıkardık. Yıl içinde şehir olarak eksik kalan lokasyonları da belirleyeceğiz ve buralar için telafi eğitimler düzenleyeceğiz. 2024’te ayrıca yetkili servislerimizin sayısını artıracağız.”