Sera Kadıgil'den vergi artışlarına sert çıkış: Cumhur ittifakı denen nane...

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Resmi Gazete'de yayımlanan vergi zamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sera Kadıgil'den vergi artışlarına sert çıkış: Cumhur ittifakı denen nane...

Türkiye bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan KDV kararı ile birlikte iğneden ipliğe pek çok ürüne zam gelmiş şekilde uyandı. KDV kararının yanında vergi ve harçların da zamlanması, sosyal medyada gündem oldu.

TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu zamlarla ilgili konuştu. Kadıgil şunları söyledi:

Resmi Gazete'de yayımlandı... Noter, pasaport ve vize harçlarına büyük zam: Yurtdışından getirilen telefon kullanım harcı 20 bin oldu!Resmi Gazete'de yayımlandı... Noter, pasaport ve vize harçlarına büyük zam: Yurtdışından getirilen telefon kullanım harcı 20 bin oldu!Güncel
Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV oranlarında artışa gidildi!Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV oranlarında artışa gidildi!Ekonomi

Vergilerimizle besledikleri dolar milyonerlerinin, %400 kar eden büyük şirketlerin, dolar garantili sözleşmeleriyle ihya olan yandaş mütahitlerinin, saraylarında yiyip içtiklerinin sebep olduğu ekonomik yıkımı sahiplerine değil hepimize yıkmaya devam ediyorlar. Beyzadeler aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyor, bulaşığı halka bırakıyorlar!

Bir yandan meclise getirdikleri torba yasayla bir kez daha Anayasa’yı ve bütçe hakkını yok sayıyor, Meclis’in varlık sebebini tamamiyle ve göstere göstere ortadan kaldırıyorlar!

Bir yandan da gece yarısı khk’sıyla vergiyi yine çok kazananlardan değil tuvalet kağıdı kullanandan(!) kesiyorlar! Aslında tam da yapmaları gerekeni yapıyorlar. Çünkü Cumhur İttifakı denen nane, din ve millet örtüsü altına gizlenmiş, sermayeyi ve aşırı zenginleri muhafaza ve müdafaa cemiyetinden ibaret!

Dolar tarihi zirvesini gördü! Dolar tarihi zirvesini gördü!
Ağustos ayında şans yüzlerine gülecek... Şansları uçuşa geçecek 4 burç Ağustos ayında şans yüzlerine gülecek... Şansları uçuşa geçecek 4 burç
Alkollü içkilere çifte vergi zammı: Rakamlar dudak uçuklattı! Alkollü içkilere çifte vergi zammı: Rakamlar dudak uçuklattı!
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Pet şişe sulara zam geldi Pet şişe sulara zam geldi
Hiç bir köfte bu kadar lezzetli olmamıştı - Mutlaka sizde bu şekilde pişiriniz Hiç bir köfte bu kadar lezzetli olmamıştı - Mutlaka sizde bu şekilde pişiriniz
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti
Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti
Uzmanı tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek! Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak!
Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor Benzin ve motorine çifte zam!