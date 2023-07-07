Sera Kadıgil'den vergi artışlarına sert çıkış: Cumhur ittifakı denen nane...

Türkiye bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan KDV kararı ile birlikte iğneden ipliğe pek çok ürüne zam gelmiş şekilde uyandı. KDV kararının yanında vergi ve harçların da zamlanması, sosyal medyada gündem oldu.

TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu zamlarla ilgili konuştu. Kadıgil şunları söyledi:

Vergilerimizle besledikleri dolar milyonerlerinin, %400 kar eden büyük şirketlerin, dolar garantili sözleşmeleriyle ihya olan yandaş mütahitlerinin, saraylarında yiyip içtiklerinin sebep olduğu ekonomik yıkımı sahiplerine değil hepimize yıkmaya devam ediyorlar. Beyzadeler aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyor, bulaşığı halka bırakıyorlar!

Bir yandan meclise getirdikleri torba yasayla bir kez daha Anayasa’yı ve bütçe hakkını yok sayıyor, Meclis’in varlık sebebini tamamiyle ve göstere göstere ortadan kaldırıyorlar!

Bir yandan da gece yarısı khk’sıyla vergiyi yine çok kazananlardan değil tuvalet kağıdı kullanandan(!) kesiyorlar! Aslında tam da yapmaları gerekeni yapıyorlar. Çünkü Cumhur İttifakı denen nane, din ve millet örtüsü altına gizlenmiş, sermayeyi ve aşırı zenginleri muhafaza ve müdafaa cemiyetinden ibaret!