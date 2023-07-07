Alkollü içkilere çifte vergi zammı: Rakamlar dudak uçuklattı!

Ekonomik kriz, yükselişi durdurulamayan Dolar/TL kuru, enflasyondaki yükseliş yurttaşların geçinmesini imkansız hale getirdi. Ekonomideki kötü gidişat sürerken vatandaşlar güne yeni vergi zamlarıyla uyandı. Alkollü içki ve sigaraya gelen yüzde 14,82 oranındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zam oranı, fiyatlara yansımaya başladı.

Sözcü'ye konuşan; Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artıştan sonra tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 aralığında zam geldiğini söyledi. Aybaş, “Alkollü içkiye bir de 10 Temmuz’dan itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV) zammı gelecek” diye konuştu.

100’LÜK RAKI 690 TL'YE YÜKSELDİ

Geçen ay başında yüzde 15 oranında zamlanan sigaraya 4 Temmuz itibarıyla 5 lira daha zam gelmişti. Sigaraya gelen zamların süreceğine işaret eden Aybaş, yüzde 25-30 oranında bir zammın da alkole geldiğini duyurmuştu.

Yeni zamların en çok yüksek alkollü rakı ve viski gibi içkileri vurduğunu söyleyen Aybaş, dün itibarıyla bir markanın 70’lik rakı fiyatının 500 TL’ye yükseldiğini, aynı markanın 100’lük rakı fiyatının ise 690 TL’ye fırladığını ifade etti.

500 TL’YE ÇIKAN 70’LİK RAKININ 343 TL’Sİ VERGİ

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise, son ÖTV artışıyla birlikte 500 liraya yükselen bir 70’lik rakıdaki verginin 342,58 TL olduğu bilgisini verdi.

342,58 TL’nin 266,47 TL’sini ÖTV, 76,11 TL’sinin KDV olduğunu belirten Bingöl, “Yani 156 liralık bir ürüne yaklaşık 343 TL vergi ödeyerek 499 liraya almış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ÖTV LİTREDE 49,1 TL ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Temmuz’da açıkladığı enflasyon verisinden sonra, 6 aylık ÜFE yüzde 14,82 olmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinde otomatik zamları uygulayıp uygulamama konusunda yetki bulunuyor ancak bu yetkisini kullanmadı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da enflasyon açıklanır açıklanmaz ÖTV oranlarını yüzde 14,82 oranında artırıp ilan etti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer’in haberine göre ise; yeni zamlarla birlikte litrelik rakının ÖTV yükü 331,6 liradan 380,7 liraya çıktı. Rakının ÖTV’si litrede 49,1 lira artmış oldu.

ÖTV üzerinden bir de KDV alındığı için KDV dahil toplam vergi yükü 58 liraya çıktı. Bu da litrelik rakıya en az 58 lira zammı kaçınılmaz hale getirdi. Yeni zamlarla şarabın üzerindeki ÖTV 26,5 liradan 30,44 liraya çıktı.

Yeni zamlarla bir paket sigaranın üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı 20,33 liradan 23,33 liraya çıktı. Ancak sigaranın satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında nispi ÖTV alındığı için bu vergi asgari maktu verginin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle düşük fiyatlı sigaralar dışında ÖTV artışı kaynaklı yeni bir zam baskısı oluşmadı.