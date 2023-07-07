Dolar tarihi zirvesini gördü!

Geçtiğimiz günlerde 26 TL üzerinden işlem görmeyi sürdüren dolar/TL, bugüne 26,1999 seviyesiyle başlayarak şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşıp tarihi bir rekor daha kırmış oldu.

Doların önceki kapanışı 26,0978 seviyesinden gerçekleştirmişti.

EURO

Birkaç haftadır 28 TL üzerinden işlem görmeye devam eden euro/TL de güne 28,4856 seviyesinden başladı.

Euronun önceki kapanışı ise 28,4239 seviyesinden gerçekleştirmişti.