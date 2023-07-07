Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Memur maaş artışlarının belli olmasıyla gözler bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına çevrildi.

Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesini yayımlamadı.

Yapılan artış oranı üzerinden tahmini hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretinin temmuz ayından itibaren 122 bin 350 lira olması bekleniyor.