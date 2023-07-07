Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Memur maaşlarına uygulanan katsayıya göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin 122 bin 350 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme:
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Memur maaş artışlarının belli olmasıyla gözler bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına çevrildi.
Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesini yayımlamadı.

Yapılan artış oranı üzerinden tahmini hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretinin temmuz ayından itibaren 122 bin 350 lira olması bekleniyor.

Etiketler
Bedelli askerlik
Son Güncelleme:
Çöp diye atmıştık! Atmayın... 1 tanesi bile müthiş etkiler sağlıyormuş... Ne büyük yanlış yapmışız Çöp diye atmıştık! Atmayın... 1 tanesi bile müthiş etkiler sağlıyormuş... Ne büyük yanlış yapmışız
Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor
Akaryakıt fiyatları güncellendi: İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları Akaryakıt fiyatları güncellendi: İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları
Cep telefonu harç ücretleri ne kadar oldu? Yurtdışından getirilen telefon kayıt ücreti değişti! Cep telefonu harç ücretleri ne kadar oldu? Yurtdışından getirilen telefon kayıt ücreti değişti!
Uzmanı açıkladı: İkinci el araç satışı düzenlemesi 'hukuken tartışmalı' İkinci el araç satışı düzenlemesi 'hukuken tartışmalı'
MÜSİAD Başkanı "ani artış beklemiyorduk" diyerek doların yükseleceği rakamı açıkladı MÜSİAD Başkanı, dolar için yıl sonu beklentisini açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti
Cep telefonu harç ücretleri ne kadar oldu? Yurtdışından getirilen telefon kayıt ücreti değişti! Cep telefonu harç ücretleri ne kadar oldu? Yurtdışından getirilen telefon kayıt ücreti değişti!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak!
Tek bir kaşığı cinsel gücü zirveye çıkarıyor: Bu gıdayı yemeden yatağa geçmeyin Bu gıdayı yemeden yatağa geçmeyin
Uzmanı tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek! Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek!