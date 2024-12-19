Satın Alınsın Alınmasın Tüm İkinci El Araçlar İçin Zorunlu Olmuştu: Noterler Hiç Olmadığı Kadar Yoğun, 500 Bin Lirayı Buluyor

İkinci el otomobil satışında 5 Aralık’tan itibaren araç alım satımı yapanlar için trafik poliçesi zorunluluğu getirildi. Daha önce araç sahiplerine tanınan 15 günlük süre devre dışı bırakılarak yeni bir sisteme geçildi. Bu kapsamda noterde trafik sigortası poliçesi dönemi başladı. 1 gün içinde yaptırmak zorunlu oldu!

500 BİN LİRALIK EK MALİYET

Ancak bu değişiklik sektörde bazı sorunları da beraberinde getirdi. Trafik poliçesi kesmek istemeyen sigorta şirketleri nedeniyle noterlerde yoğunluk oluşurken bu durum özellikle ikinci el araba satışı yapan esnafı olumsuz etkiledi. Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre portföyündeki aracı showroom’unda sergilemeyen esnaf da poliçe kestirmek durumunda bırakıldı. Bu da ciddi maliyetlere yol açtı. İkinci el esnafı 15 aracı bulunan bir galericinin yeni sistemden dolayı 400-500 bin lira ek maliyet ödemek zorunda olduğunu belirterek, kararın yalnızca bireysel satışlarda geçerli olması gerektiğini ifade ediyor. Galerici esnafı Ticaret Bakanlığının konuyla ilgili aksiyon almasını talep ediyor. Tüm bunların yanında maliyeti karşılamak için ücretler ikinci el araba fiyatlarına da yansıtıldı.

ÖZEL İNDİRİMLİ POLİÇE TALEBİ

Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu konuya ilişkin değerlendirmesinde, yetki belgesi olan esnafa özel indirimli poliçe ve kısa süreli sigorta imkanı sağlanması gerektiği konusunda öneride bulundu. Ayrıca trafiğe çıkmayan araçların eskiden olduğu gibi sigortadan muaf tutulmasını önerdi.

ÜYELİK ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

İkinci el araç satışlarının büyük çoğunluğunun gerçekleştiği ilan sitelerindeki yüksek üyelik ücretleri de sektörde tepkiye neden oldu. Kayatuzu bu konu hakkında da, “Geçtiğimiz yıl bit yıllık üyelik ücreti olan rakam bugün bir aylık üyelik bedeline denk gelmiş. Devletimiz nasıl ki reel piyasada fahiş artışlara müdahale ediyorsa, aynı hassasiyetin tekelleşme konunumda olan bu platformlara da gösterilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi