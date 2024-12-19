Altın Fiyatları İçin 2024’ün Son Tüyosu! İslam Memiş Fed Faiz Kararı Sonrası Tek Tek Anlattı: ‘Artık Hazırlık Yapın’

ABD Merkez Bankası Fed’in FOMC toplantısında faizi beklendiği gibi 25 baz puan indirmesine karşın ons altın fiyatı geriledi. Ons altın fiyatının gerilemesinde Fed'in ortaya koyduğu açıklama ve projeksiyonların faiz indirimlerinin devamı konusunda daha fazla şüphe ortaya çıkarması etkili oldu. Dün ons altın 2600 doların altına kadar çekilerek 2.583,55 doları gördü. 2790,41 dolarlık rekorundan oldukça uzakta olan ons altın bu sabah ise 2.609 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED’İN 2025 ADIMLARI

Fed'in politika açıklamasında Kasım ayındaki en son bakış açısına göre yapılan bir değişiklik, merkez bankası içinde gelecekteki faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin soru işaretlerine işaret ediyor. Yeni açıklamada, “Federal fon oranı için hedef aralığa yönelik ilave ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken, Komite gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir” denilirken bu ifade, “kapsam ve zamanlama” konusuna değinmeksizin yalnızca “hedef aralıkta ilave ayarlamaların değerlendirilmesine” atıfta bulunan ve merkez bankasının Ocak toplantısında başka bir faiz oranıyla devam edip etmeyeceği ya da bir ara verip vermeyeceği konusundaki belirsizliğe işaret eden önceki dili güncelliyor.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ SENARYOLARI

Yetkililer, Eylül tahminlerinde yüzde 2,1 olan enflasyonun 2025'te yüzde 2,5'e yükseleceğini öngörüyor. Medyan fed faiz oranının 2025'i yüzde 3,9'da bitirmesini bekliyorlar, bu oran önceki görünümlerinde yüzde 3,4'tü.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde altın fiyatları ons altındaki düşüşe rağmen dolardaki güçlenmeden destek buldu ve bugün yeşil bölgede hareket ediyor. Kur 35 TL’nin üzerinde seyrederken gram altın fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada 3.026 TL, çeyrek altın fiyatları 5.092 TL ve Cumhuriyet altını da 20.580 TL’den değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100’deki köşe yazısında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fed’in faiz kararının piyasalar tarafından önceden satın alındığının altını çizen uzman isim, dolar karşısındaki enstrümanların değer kaybettiğini ve endeksin 107 seviyesini aştığını ifade etti. “Ancak ne dolar endeksindeki yükselişin ne de dolar karşısındaki enstrümanların düşüşü kalıcı değil” yorumunu yaptı.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Ons altın fiyatlarına ilişkin 2.580 dolar seviyesine gerileme beklediğini dile getiren uzman isim Fed faiz kararı öncesi 2.615 dolar seviyelerine kadar çekilme yaşandığını anımsatarak, “Artık fiyatlarında düşüş fırsatı kollayanların hazırlık yapması gerekiyor” uyarısında bulundu.

DOLAR KARŞISINDA HER ŞEY DAHA UCUZ!

“Dolar karşısındaki tüm enstrümanlar benim paramla ucuz. Dolar ile alabileceğiz enstrümanların da ucuz olduğunu belirtmek isterim” diye değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “Bu haftayı son hafta olarak görüyorum” açıklamasını yaptı.

Kaynak: TV100