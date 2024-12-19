ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! Saatler Kaldı, Milyonlar için ‘Rakam’ Günü: Fatih Altaylı ‘Kafalarında Belli’ Diyerek Yeni Asgari Ücreti Açıkladı

Asgari ücrete zam son dakika haberleri… Milyonlarca çalışan 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak asgari ücret için ilk kez bugün rakam duyacak! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı bugün saat 11.30’da Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıda işveren sendikası TİSK’ten 5, işçi sendikası TÜRK-İŞ’ten 5 ve hükümet yetkililerinden de 5 kişi iştirak edecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan üçüncü toplantı için taraflardan bir rakam beklediklerini dile getirerek, 2025 net asgari ücretin gelecek hafta 4. Toplantıya ihtiyaç duyulmadan duyurulacağını açıklamıştı. Net bir bilgi olmasa da yeni asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Aralık Çarşamba günü AKP grup toplantısında duyurulması beklentisi Ankara’da konuşulanlar arasında.

MASADAN UZLAŞI BEKLENMİYOR

Ancak hemen her asgari ücret döneminde olduğu gibi bugün de masadan bir uzlaşı çıkması beklenmiyor. Bu nedenle işçi, işveren ve ekonomi yönetimi asgari ücrette son noktayı koyması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak. Bugün D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'da olacak Erdoğan'ın dönüşünden sonra kararın netleşmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA: 'BİZ NEDEN RAKAM VERELİM'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesi Türk-İş heyetle birlikte toplanıyor. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kritik toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ‘Rakam verecek misiniz?’ sorusuna, ‘Biz neden rakam verelim’ ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Başkanlar Kurulu toplantılarını bugün yapacaklarını belirterek, “Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Daha sonra 11.30’da gidip, asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz, tartışacağız. Bugün kendi aramızda değerlendirme yapacağız” dedi.

Rakam gelmezse sorusuna Ağar, ‘O zaman konuşuruz’ dedi. Rakam açıklar mısınız? sorusuna da Ağar, “Biz neden açıklayalım. Geçim şartları belli zaten, insanların yaşam şartları belli, koşulları belli. Açıklanan enflasyon, kamuoyu inanmasa bile açıklanan enflasyon belli. Her şey ortada” dedi.

FATİH ALTAYLI’DAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2024 asgari ücret net 17.002,12 TL, brüt ise 20.002,50 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise bu yıl 23.502 liraydı. Gelecek yıl uygulanacak rakamın ne olacağı merak edilirken Gazeteci Fatih Altaylı’dan asgari ücret tahmini geldi. “Bence rakam belli kafalarında o yüzden konuşmuyorlar” diyerek ilk iki toplantıdan hiçbir sonuç alınamamasını eleştiren Altaylı şu yorumda bulundu:

“O rakamı 23-24 bin lira yapacaklardır. Bunu nereden anlıyoruz. Mehmet Şimşek’in konuşmalarından. Şimşek, Cumhurbaşkanı’nın yaklaşımını belli etmesinden sonra ‘enflasyonun altında ezdirmeyiz’ dedi. Belli ki geçen senenin enflasyonuna yakın bir rakam belirleyecekler. ‘Yıl içinde bir daha zam yapılmayacak’ diyerek bir noktaya varacaklar. 23 bin TL, maksimum 24 bin TL civarı olacakmış gibi bir hissiyat var bende.”

25 BİN TL OLUR MU?

“Fazlasını yaparlar mı? Pek zannetmiyorum” diyen Altaylı, “Sektörler istemiyorum. Sektörlerden kastım turizm ve tekstilde işçilik maliyetleri Türkiye’nin ekonomi politikası ile öyle bir noktaya geldi ki bu alanda rekabetçilikten uzaklaştırıldı. Otomotivde de durum farklı değil. Hal böyle olunca rekabetçi ortamı ortadan kaldıran şeyler de sektörün hoşuna gitmiyor” ifadelerini kullandı ve sözlerini dikkat çeken şu açıklama ile sürdürdü:

MEHMET ŞİMŞEK İÇİN GÜNDEM OLACAK SÖZLER

“Ekonomi kötü yönetildiği zaman işçi de işveren de zarar görür. Türkiye’nin sorunu ekonominin kötü yönetilmiş olması. Bugün hala kötü yönetiliyor demiyorum. Halâ söylüyorum. Mehmet Şimşek iyi ki var! Bunda samimiyim. Mehmet Şimşek’i getirmeyip eski bildikleri yoldan devam etselerdi dolar 70-80 TL olmuştu. Bambaşka bir Türkiye’yi konuşuyorduk. O yüzden AKP yatıp kalkıp Mehmet Şimşek’e dua etsin. Ama Şimşek ekonominin başında görünse de tamamen değil. Ben onu çok eski tanırım. Bugün BDDK’nın başında Merkez Bankası Eski Başkanı olamazdı. Buradan bir işaret vermiş olayım. Bugün ekonominin yüzde 100 hâkimi Mehmet Şimşek değil. O sadece bir tarafa bakıyor. Diğer taraflara elletmiyorlar.”

YENİ ASGARİ ÜCRETTE SENARYOLAR

Eğer yüzde 25 zam ile net asgari ücret 21 bin 252 lira seviyelerine yükselecek.

Yüzde 30'luk bir artış olursa 2025'te asgari ücret 22 bin 102 liraya ulaşacak.

Yüzde 35'lik bir zam söz konusu olursa net asgari ücret 22 bin 502 lira seviyesinde olacak.

Yüzde 40'lık bir asgari ücret zammı durumunda yeni ücret 23 bin 803 lira olacak.

Yüzde 45'lik bir artış olursa; yeni asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.

Asgari ücretin doğrudan 25 bin lira olarak belirlenmesi durumunda ise zam oranı yüzde 47'yi aşacak.

Kaynak: Haber Merkezi