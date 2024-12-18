SON DAKİKA! Fed Sonrası Piyasalarda Hareketlilik! Altın ve Bitcoin Çakıldı, Dolar Şahlandı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirmesinin ardından gözler altın, dolar ve bitcoine çevrildi. İşte Fed'in faiz kararı sonrası piyasalardaki son durum...

Faiz oranının açıklanmasıyla birlikte altın hızla değer kaybetti. Gün içerisinde de durağan ve düşüş gösteren altın yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2643 dolardan başlarken gün içinde en düşük 2601 dolar, en yüksek de 2651 doları gördü. Fed kararı sonrası ise 2602 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın da güne yüksek başlayanlardan. Gram altın güne 2973 liradan başladı ve gün içinde en düşük 2930 lira, en yüksek de 2985 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2932 liradan alıcı buluyor.

DOLAR

Ons altın ve gram altın fiyatları düşerken, dolar yükseldi. Dolar endeksi Fed sonrası 107 puanı sert bir şekilde aştı. Dolar/TL ise 35 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.

BİTCOİN

Bir diğer düşüş ise kripto para piyasasında yaşandı. Bitcoin Fed kararı öncesinde 104.600 doların üzerinde seyrederken şuan ise 101.000 doların altına geriledi. Böylece Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 5'i aşmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi