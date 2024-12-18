ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA! Beklenen Müdahale Geliyor! Asgari Ücret Zammında Cumhurbaşkanı Erdoğan Sürprizi! Tarih Belli Oldu, Refah Payı Artık Kaçınılmaz

Son dakika: Asgari Ücret 3. Toplantısı yarın gerçekleştirilecek. İlk iki toplantıda bir sonuç alınamayan asgari ücret 2025 zammı 7 milyona yakın çalışanın gündemindeki sıcaklığını koruyordu. ‘Asgari ücrete zam ne zaman belli olur’ sorusuna Ankara’dan bomba kulis geldi! İşte asgari ücret zammı senaryoları ve haberin detayları…

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA 3. GÖRÜŞME

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde iki kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin 3. Toplantı sonunda belli olacağını açıklamasına rağmen iki görüşmede hiç rakam konuşulmadı. Böylece asgari ücreti belirleme işi son toplantıya kaldı. Tespit Komisyonu yarın saat 11.30’da bir araya gelecek.

RAKAM ERDOĞAN’IN ÖNÜNE GİDECEK

Yarınki toplantı sonunda üzerinde karar kılınan rakam önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidecek. 2025 asgari ücretinin duyurulması sonrası karar Resmi Gazete’de yayımlanacak. Yeni asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Çalışanların büyük bir bölümünün ilk zamlı maaşı Şubat ayı başı itibarıyla ellerine geçecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

AKP’li kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu. Kaynaklar yarınki toplantıda tarafların taleplerini ortaya koyacağını ve dördüncü toplantının olmayacağını ifade etti. Ortaya çıkan rakamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’daki D-8 Zirvesi dönüşünde masasına getirileceği kaydedildi. Bu kapsamda yeni asgari ücretin haftaya Çarşamba günü yapılacak AKP Grup Toplantısı’nda açıklanacağı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI

Gelen bu kulis asgari ücret zammında heyecana neden oldu. Zam oranını Erdoğan’ın açıklayacak olması ‘refah payı geliyor’ yorumlarına neden oldu.

konudaki ilk ipucu ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan gelmiş ve Dağ, “Kamuda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hem de önceki yıllarda özellikle pandemiden sonra çok ciddi enflasyonla karşı karşıya kaldığımızda Cumhurbaşkanımız da devreye girmişti. Yine ihtiyaç gördüğünde Cumhurbaşkanımız devreye girer. Burada oran konusunda bir karar verilecek” ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Eğer yüzde 25 zam ile net asgari ücret 21 bin 252 lira seviyelerine yükselecek.

Yüzde 30'luk bir artış olursa 2025'te asgari ücret 22 bin 102 liraya ulaşacak.

Yüzde 35'lik bir zam söz konusu olursa net asgari ücret 22 bin 502 lira seviyesinde olacak.

Yüzde 40'lık bir asgari ücret zammı durumunda yeni ücret 23 bin 803 lira olacak.

Yüzde 45'lik bir artış olursa; yeni asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.

Asgari ücretin doğrudan 25 bin lira olarak belirlenmesi durumunda ise zam oranı yüzde 47'yi aşacak.

Kaynak: Haber Merkezi