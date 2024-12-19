1 TL’den Sonra 50 ve 25 Kuruş! Maliyeti 7,5 Kat Daha Fazla: Darphane’deki Hesap Çarşıya Uymadı, Tüm Basımını Durdurdu

Metal fiyatlarında yaşanan artış hali hazırda basımı oldukça azalan madeni Türk liralarının üretim maliyetlerini de etkiledi. Darphane geçtiğimiz yıl maliyetleri yüzde 30 düşürmek için bozuk 1 TL’nin ağırlığında değişikliğe gitmişti. Ama yeni basılan madeni 1 liralar ağırlığı azalmasına rağmen kendi değerini 3’e katladı.

HURDACIYA SATIYORLAR

1 TL’nin üretim maliyetinin 3 TL’yi aşması bazı kişiler için yeni kazanç kapısı oluşturdu. Piyasada madeni para bulmak zorlaşırken, bazı fırsatçılar metal 1 TL’leri toplayarak hurdacılara satmaya başladı.

25 KURUŞ VE 50 KURUŞLARIN ÜRETİMİ DAHA MASRAFLI

Diğer madeni paralarda da durum farklı değil. 25 kuruş tüm yıl boyunca 1 adet bile basılmadı. Çünkü onun da maliyeti tam 1,86 TL! 50 kuruştan bu yıl 102 milyon 424 bin 500 adet basılmıştı. Onun da 1 tanesini üretmek Darphane’ye 2,63 TL’ye mal oldu.

Kaynak: Haber Merkezi