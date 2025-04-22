Sason Dağlarında Büyük Emeklerle Toplanıyor! 5 Saat Yürüyorlar Kilosunu 10 Bin Liraya Satıyorlar

Batman’ın Sason ilçesinde ilkbaharla birlikte dağlar yeniden hayat bulurken, yerel halk da doğanın sunduğu nadir bitkilerden biri olan zuzubak otunu toplamaya başladı. Mereto, Zoveser ve Cobet yaylası eteklerinde, sarp kayalıklar üzerinde yetişen bu ot, azlığı ve toplama zorluğu nedeniyle altın değerinde.

TOPLAMAK İÇİN 5 SAAT YÜRÜYORLAR

Zuzubak otu, sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu yürüyüşlerle toplanıyor. Kayalık ve dik arazilerde yetişen bu ot, saatler süren tırmanışlarla ulaşılan noktalardan temin ediliyor. Bölgede yaşayan Muharrem Algan, "Biz bunu toplayabilmek için sabah saat 4'te kalkarak 5 saat yol yürüyoruz. Akşama ancak dönebiliyoruz. Bazen motor ile gidiyoruz. Bazen de yaya gidiyoruz.

Yeşil olarak getirdiğimizde çok alıcı buluyor. Çok yüksek kayalıklarda yetişiyor. Toplanması çok zordur. Toplarken düşme tehlikesi yaşıyoruz. Bölgeden talep gördüğü gibi İstanbul, Ankara ve diğer illerden de talep görüyor." dedi.

1 GÜNDE SADECE 1 KİLO TOPLANIYOR

Günde ancak bir kilo toplaya biliyoruz diyen Algan, "Az bulunan bir ottur. Topladığımız zuzubak otunu ufak ufak keserek ayıkladıktan sonra kaya tuzu ile birlikte huninin içinde ezerek toz haline getiriyoruz. Biz bunu yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Bir çok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok tercih edilen bir baharat otudur. Ayrana yoğurta, salatalık, domates ve benzeri bir çok yemeğin içine katarak tüketiyoruz. Bizim de tek gelirimiz budur" diye konuştu.

KİLOSU 10 BİN TL'YE SATILIYOR

Zuzubak otunun kilogram fiyatı, bu yıl 8 bin ila 10 bin TL arasında değişiyor. Zor bulunan ve zahmetle toplanan bu bitki, bölgedeki birçok aile için tek geçim kaynağı konumunda. Üretici Sait Boğuş ise, "Zuzubak otu hem burada hem Türkiye’nin dört bir yanından talep görüyor. Şu anda kilosunu 8 bin-10 TL’ye satıyoruz. Şifası ve tadı nedeniyle herkes almak istiyor. Az bulunduğu için değeri her geçen yıl artıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA