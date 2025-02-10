Sanayi Üretiminde Güçlü Yükseliş! 21 Ayın Zirvesi

Sanayi üretimi, aralık ayında yüzde 5 artarken, yıllık bazda ise yüzde 7 yükseliş kaydetti. Böylelikle önemli veri, aylık bazda 21 ayın, yıllık bazda ise 10 ayın en güçlü artışını gösterdi.

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Sanayi Üretiminde Güçlü Yükseliş! 21 Ayın Zirvesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 5

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı; imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

"EKONOMİMİZ ÜRETMEYE DEVAM ETTİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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