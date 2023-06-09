Sanayi üretimi yönünü aşağıya çevirdi!

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 1,2 azalış gösterdi.

Son Güncelleme:
Sanayi üretimi yönünü aşağıya çevirdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 düştü. 

BİRÇOK SEKTÖRDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi ise aynı kaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,7 düşüş oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ DE DÜŞTÜ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mart ayına kıyasla yüzde 0,9 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
TÜİK
Son Güncelleme:
Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları
Mehmet Şimşek’in ekonomideki yol haritası belli oldu: 'Erdoğan'a 2.5 saat brifing verdi' Mehmet Şimşek’in ekonomideki yol haritası belli oldu: 'Erdoğan'a 2.5 saat brifing verdi'
Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş
Kırşehir'de ekmeğe zam! Kırşehir'de ekmeğe zam!
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?
Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde
Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam! Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam!
Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile... Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile...