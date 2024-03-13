Sahadaki son durum: AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi, 'altına düşer'

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Alit Kulat, yerel seçimlere 18 gün kala sahadaki son durumla ilgili olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetteki dağınık görüntünün partilerin tabanlarına yansımalarıyla ilgili olarak "Aday çıkardılar ancak o adayların tabanlarını götüremedikleri görüldü. İYİ Parti'nin sekiz puanlık bir oyu varsa bunun yüzde 4’ünü götüremediği anlaşılıyor. Ya da DEM Parti'nin durumu. DEM Parti'nin İstanbul’da yüzde 10’ları bulan oyunun 4'te 3'ünün İmamoğlu’na gittiği anlaşılıyor" diyen Kulat, şöyle devam etti:

"AKP-MHP bir blok. Ama burada bir şey daha ortaya çıktı: Yeniden Refah Partisi özellikle Anadolu'da AKP'ye ciddi zarar veriyor. Büyükşehir dışındaki illeri çalışıyoruz şu anda; pek çok yerde seçimi alabilme veya zorlama durumu da var. İYİ Parti geçen dönem tek bir büyükşehir almamıştı. Oy oranını ancak muhafaza edecek İYİ Parti. Ordu'da alıyor, Nevşehir'de, Iğdır'da şanslı görülüyor. Çok değişik bir seçim.

Türkiye ortalamasına bakıldığında Cumhurbaşkanlığında yüzde 52 oy alan Cumhur İttifakı'nın oylarının 45'in altına düşme ihtimalini görüyorum. AK Parti yüzde 35 almıştı, MHP'nin oyu vardı. Birçok yerde MHP'nin, AKP'nin adaylarını desteklediği ve YRP'nin ittifaktan koptuğu için oylarının yüzde 45'in altına düşeceğini düşünüyorum."

Yazının tamamı.