Sahadaki son durum: AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi, 'altına düşer'

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhur İttifakı'nın potansiyel oy oranıyla ilgili olarak "AK Parti yüzde 35 almıştı, MHP'nin oyu vardı. Birçok yerde MHP'nin, AKP'nin adaylarını desteklediği ve YRP'nin ittifaktan koptuğu için oylarının yüzde 45'in altına düşeceğini düşünüyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Sahadaki son durum: AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi, 'altına düşer'

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Alit Kulat, yerel seçimlere 18 gün kala sahadaki son durumla ilgili olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetteki dağınık görüntünün partilerin tabanlarına yansımalarıyla ilgili olarak "Aday çıkardılar ancak o adayların tabanlarını götüremedikleri görüldü. İYİ Parti'nin sekiz puanlık bir oyu varsa bunun yüzde 4’ünü götüremediği anlaşılıyor. Ya da DEM Parti'nin durumu. DEM Parti'nin İstanbul’da yüzde 10’ları bulan oyunun 4'te 3'ünün İmamoğlu’na gittiği anlaşılıyor" diyen Kulat, şöyle devam etti:

"AKP-MHP bir blok. Ama burada bir şey daha ortaya çıktı: Yeniden Refah Partisi özellikle Anadolu'da AKP'ye ciddi zarar veriyor. Büyükşehir dışındaki illeri çalışıyoruz şu anda; pek çok yerde seçimi alabilme veya zorlama durumu da var. İYİ Parti geçen dönem tek bir büyükşehir almamıştı. Oy oranını ancak muhafaza edecek İYİ Parti. Ordu'da alıyor, Nevşehir'de, Iğdır'da şanslı görülüyor. Çok değişik bir seçim.

Türkiye ortalamasına bakıldığında Cumhurbaşkanlığında yüzde 52 oy alan Cumhur İttifakı'nın oylarının 45'in altına düşme ihtimalini görüyorum. AK Parti yüzde 35 almıştı, MHP'nin oyu vardı. Birçok yerde MHP'nin, AKP'nin adaylarını desteklediği ve YRP'nin ittifaktan koptuğu için oylarının yüzde 45'in altına düşeceğini düşünüyorum."

Yazının tamamı.

İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'Siyaset

Etiketler
AKP MHP Anket Mehmet Ali Kulat
Son Güncelleme:
Dul ve yetimlere aylık 2000 TL destek ödemesi yapılacak Dul ve yetimlere aylık 2000 TL destek ödemesi yapılacak
IKEA'dan fiyat indirimi kararı IKEA'dan fiyat indirimi kararı
Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor.. Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor..
ABD'de enflasyon verileri açıklandı: Beklentileri aştı ABD'de enflasyon verileri açıklandı: Beklentileri aştı
'Mehmet Şimşek'in çıkışının perde arkası ortaya çıktı' 'Mehmet Şimşek'in çıkışının perde arkası ortaya çıktı'
Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Son 8 anketten AKP'ye kötü haber: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları
Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız" Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu
Sahadaki son durum: AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi, 'altına düşer' AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi: 'Altına düşer'
İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak