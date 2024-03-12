ABD'de enflasyon verileri açıklandı: Beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABD'de enflasyon verileri açıklandı: Beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yüzde 0,3'lük artış kaydetmişti.

Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonunun ocak ayında olduğu gibi yüzde 3,1 olması yönündeydi.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmaya devam etti. Barınma endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

Aynı dönemde benzin fiyatlarındaki yükseliş de öne çıktı. Benzin fiyatları şubatta aylık yüzde 3,8 artarken, yıllık yüzde 3,9'luk azalış kaydetti.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışa yüzde 60'ın üzerinde katkıda bulundu.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,9 olmuştu.

Kaynak: AA

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