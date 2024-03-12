Dul ve yetimlere aylık 2000 TL destek ödemesi yapılacak

Dul ve yetimlere yönelik bir sosyal yardımda bulunacağını açıklayan Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, onlara aylık 2000 TL destek ödemesi vereceklerini söyledi.

Dul ve yetimlere aylık 2000 TL destek ödemesi yapılacak

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, her haneye ve toplumun tüm kesimlerine dokunabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, Edremit’te dul ve yetimle yönelik hane başı aylık 2000 TL destek verileceğini söyledi.

Başkan İsmail Say, ikinci 5 yılda ise dul ve yetimlere hane başı aylık 2000 TL nakdi destek verileceğinin müjdesini verdi.

İlçede yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzattıklarını ve onların yüzlerini bir nebzede olsa güldürmeyi sürdürdüklerini anlatan Başkan Say, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Amacımız hemşehrilerimizin gönül dünyalarında güzel bir yer edinebilmektir. Gönül belediyeciliğinin gereğini yerine getirmek ve her haneye dokunabilmek amacıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bir yandan fiziksel yatırımlar diğer taraftan sosyal yardımlar, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizle her alanda hizmet üretiyoruz. Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin hangi alanda bir hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmek için özen göstermeye devam edeceğiz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte de Edremit’te dul ve yetim hemşehrilerimize yönelik hane başı aylık 2000 TL destek vereceğiz.”

Kaynak: İHA

Etiketler
Ödeme Sosyal yardım Dul Yetim
Sektör tepetaklak oldu, inşaat maliyetleri arttı! Sektör tepetaklak oldu, inşaat maliyetleri arttı!
Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor.. Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor..
'Mehmet Şimşek'in çıkışının perde arkası ortaya çıktı' 'Mehmet Şimşek'in çıkışının perde arkası ortaya çıktı'
Tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?
Asgari ücret 17 bin TL, Sağlık Bakanlığı'nın iftar ve sahur menüsü 30 bin TL'yi aşıyor! Asgari ücret 17 bin TL, Sağlık Bakanlığı'nın iftar ve sahur menüsü 30 bin TL'yi aşıyor!
Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak! Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!
Seçimden sonra bekleniyordu: 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü' 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü'