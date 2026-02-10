Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Adım: Sigara Yasağı Sertleşiyor! Avrupa Modeli Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sigara ile mücadelede yeni bir aşamaya geçiliyor. Sağlık Bakanlığı, uzun süredir uygulanan dumansız hava sahası politikasını daha geniş alanlara taşımaya hazırlanıyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı taslakta, açık ve yarı açık alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni sınırların getirilmesi öne çıkıyor.

AÇIK ALANLAR İÇİN YENİ SINIRLAR GELİYOR

Mevcut uygulamada kapalı alanlarda geçerli olan sigara yasağının, fiilen açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Özellikle işletmelerin açık bölümlerinde sigara içiminin yaygınlaşması üzerine denetimlerin artırılması ve yeni kuralların devreye alınması bekleniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ MODELLERİ İNCELENİYOR

Bakanlık, plajlar ve çocuk parkları için “kırmızı hat” uygulamasını gündemine alırken, Avrupa Birliği ülkelerindeki örnekleri de yakından takip ediyor. Fransa başta olmak üzere birçok ülkede, çocukların yoğun bulunduğu açık alanlarda sigara kullanımının tamamen yasaklandığı uygulamalar öne çıkıyor.

PARK, PLAJ VE TERASLAR DA KAPSAMA GİREBİLİR

Taslak düzenlemeye göre; parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları, restoranların açık alanları ve kafe terasları gibi kamusal alanların sigara yasağı kapsamına alınması değerlendiriliyor. Ayrıca yarı açık mekânların tanımı yeniden yapılarak pasif içiciliği azaltacak mesafe kurallarının getirilmesi planlanıyor.

HEDEF “TÜTÜNSÜZ NESİL”

Avrupa’da uygulanan politikalar çerçevesinde, sigara kullanım oranını yüzde 5’in altına indirmeyi amaçlayan “tütünsüz nesil” hedefi dikkat çekiyor. Fransa’da çocuk odaklı model kapsamında okul çevreleri, spor alanları, parklar ve plajlarda sigara yasaklanırken, ihlallere yüksek para cezaları uygulanıyor.

AVRUPA’DA YASAK KAPSAMI GENİŞ

İspanya’da üniversite kampüsleri, otobüs durakları ve eğlence alanları sigara yasağı kapsamına alınırken, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de düzenlemeye dahil edildi. İtalya ve İsveç’te ise restoran terasları, oyun alanları ve kamu binalarının girişlerinde sigara içilmesi yasaklanmış durumda.

SATIN ALMA YAŞI VE PAKETLER DEĞİŞEBİLİR

Bazı Avrupa ülkelerinde sigara satın alma yaşının yükseltilmesi, nötr paket uygulaması ve yüksek fiyat politikaları da öne çıkıyor. Türkiye’de hazırlanacak düzenlemede benzer adımların değerlendirilmesi ihtimali bulunuyor.

PASİF İÇİCİLİK AZALTILACAK

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde, yalnızca sigara kullananları değil, pasif içiciliğe maruz kalan toplumun tamamını korumaya yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Uzmanlar, bu sürecin tütünle mücadelede daha sert ve müdahaleci bir dönemi başlatabileceğini ifade ediyor.

HER YIL 100 BİN KİŞİ SİGARADAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Volkan Kara, Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. Kara, sigaranın toplumda normalleşmiş bir bağımlılık olduğuna dikkat çekerek, daha güçlü bir mücadelenin şart olduğunu vurguladı.

VATANDAŞLARDAN AÇIK ALAN TEPKİSİ

Sigara kullanmayan vatandaşlar, özellikle manzaralı ve ortak kullanım alanlarının sigara içenlere ayrılmasından rahatsızlık duyduklarını dile getiriyor. Vatandaşlardan Ömer Gürel, “Açık alanların sigara içenlerin kullanımına bırakılmasını bir işgal olarak görüyorum. Açık havalar herkesin olmalı” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi