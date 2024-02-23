Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alıyor: İşte alımın yapılacağı kadrolar

Sağlık Bakanlığı, 35 bin personel ve sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı.

Personel alımının hem KPSS puanıyla hem de KPSS gerektirmeyen pozisyonlar için geçerli olacağı kaydedildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) konuyla ilgili duyuru yaptı.

Buna göre alımlar 81 ilde gerçekleştirilecek ve adaylar çeşitli kadrolarda istihdam edilecek.

EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE PERSONEL ALIM SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın 35 bin kişilik personel alımı için, lise mezunları için 3 bin 390 pozisyon, ön lisans mezunları için 6 bin 850 pozisyon, lisans mezunları için 16 bin 760 olmak üzere toplamda 27 bin pozisyon ayrıldığı belirtiliyor.

Bu kadrolara, temizlik görevlisi, şoför, tıbbi sekreter dahil olmak üzere çeşitli iş kollarının da dahil olduğu belirtiliyor.

KPSS PUANI ARANMAYANLAR İÇİN 8 BİN KİŞİLİK KONTENJAN

Açıklanana göre KPSS şartı aranmadan 8 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

İş kollarına göre dağılımı şöyle:

84 Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım ve Onarım Arıza Giderme Elemanı, 127 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, 144 Elektrikçi,143 Isıtma ve Sıhhı Tesisatçı, 600 Klinik Destek Elemanı, 3.250 Güvenlik Görevlisi, 3.550 Temizlik Görevlisi.

Kaynak: Gerçek Gündem