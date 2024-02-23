AKP işçinin parasını aldı, patronlara verdi!

Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanunda işsizlik sigortası fonundan işsizlik ödeneği dışındaki işveren teşvik ve destekleri için ayrılan kaynak yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

"İŞVEREN FONUNA DÖNECEK"

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, "İşsizlik fonu iyice işveren destek fonu oluyor" diyerek, şu ifadelere yer verdi:

"İşsizlik Sigortası Fonundan işsizlik ödeneği dışındaki işveren teşvik ve destekleri için ayrılan kaynak yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı. Böylece İşsizlik Sigortası Fonu iyice işveren fonunda dönecek. Fondan işverenlere daha fazla kaynak aktarılmasının yolu açılmış oldu."

"1,5 MİLYON KİŞİYE DAHA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VERİLEBİLİRDİ"

Paylaşımının devamında Çelik, "2023'te 117,3 milyar liralık İSF giderinin 21,7 milyarı (yüzde 18,5) işsizlik ödeneğine ayrılırken, fondan işverenlere 78,5 milyar aktarıldı. (39,9 milyar teşvik ve destek için ve 38,6 milyar işbaşı eğitim programları için). İSF'den işverenlere yapılan toplan destek oranı yüzde 67 oldu. İşveren destek ve teşvikleri için ayrılan kaynak işsizlik ödeneğinin tam 3,6 katı olarak gerçekleşti. İşverenlere ayrılan bu kaynaklar ayda yaklaşık 1,5 milyon kişiye daha işsizlik ödeneği verilebilirdi. Ağır yararlanma koşulları nedeniyle dar tanımlı (resmi) işsizlerin sadece yüzde 12-13'ü (yaklaşık 380-400 bin işsiz) işsizlik ödeneği alabiliyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem