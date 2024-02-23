Altın fiyatlarına dolar kuru desteği: Gram altın ne kadar?

Dolar endeksinde devam eden güç kaybı, altının ons fiyatı üzerindeki baskı azaltırken, yurt içi piyasalarda devam eden enflasyon endişesiyle artan dolar kuru, altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmeler sonrası gram altın yeni güne yükselişle başladı.

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Altın fiyatlarına dolar kuru desteği: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlikler devam ederken, dolar endeksi, 8 8 gündür güç kaybetti.

Ancak yurt içi piyasalarda piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak öne çıkarken, artan dolar kuru altın fiyatlarını destekledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 19 TL seviyesinde bulunuyor. Dün altının gram fiyatı, günü 2 bin 16 liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatlarına dolar kuru desteği: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise 6 günlük yükseliş eğilimin ardından yeni güne düşüşle başlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 20 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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