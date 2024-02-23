Mehmet Şimşek itiraf etti, şirketler battı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iç talebin yavaşlayacağını işaret etmesinin ardından Türkiye'de ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi.

Mehmet Şimşek itiraf etti, şirketler battı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon ve dolar kuruyla birlikte TL'nin değeri her geçen gün düşerken, yurttaşın alım gücü de düştü.

Yurttaşım alım gücünün düşmesiyle birlikte arz-talep dengesi bozulurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre, ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi.

AYLIK KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 13,7 AZALDI

Öte yandan bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı yüzde 13,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,6 oranında azaldı.​

Mehmet Şimşek itiraf etti, şirketler battı! - Resim : 1

MEHMET ŞİMŞEK İTİRAF ETMİŞTİ

Ayrıca her fırsatta ekomik krizi itiraf eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Şirketlere sesleniyorum; fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz, politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak, şirketlerimiz mutlaka dış pazar arayışına girsinler, her türlü desteği vereceğiz" demişti.

Mehmet Şimşek'ten ekonomik kriz itirafı: İç talep yavaşlayacak, dış pazar arayışına girsinler!Mehmet Şimşek'ten ekonomik kriz itirafı: İç talep yavaşlayacak, dış pazar arayışına girsinler!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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