Böyle zam görülmedi! CHP’li Deniz Demir: MEB bir an önce müdahale etmeli

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Deniz Demir, Ankara’daki bir vakfa ait özel okulun mevzuata aykırı yaptığı zamma tepki gösterdi.

Seslerinin duyulmasını isteyen velilerin, yönetmeliğe aykırı yapılan zamlara karşı tepkili olduğunu kaydeden Demir, “Mili Eğitim Bakanı bu çığlıklara kulak kapatamaz, aileler ve öğrenciler büyük mağduriyet yaşıyor. Yönetmeliğe göre, ‘özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken geçmiş yıl ilan edilen ücrete bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE + bir önceki yılın ortalama TÜFE / 2 + 5 oranından fazla artış yapılamaz’ hükmü varken, yönetmeliğe takla attırarak büyük oranda zamlar yapılmasını Bakan izleyemez. Gerekli müdahaleler bir an önce yapılmalıdır” dedi.

MEVZUATA AYKIRI FİYAT ARTIŞI

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin eğitim aldığı özel okul fiyatlarına, açıklanan enflasyon oranlarından 4 kat daha fazla zam yapan kuruluşlar olduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabı X üzerinden kendisine gelen bir velinin isyanını paylaştı.

Demir’in paylaşımı şu şekilde:

“Tarafıma ulaşan bir öğrenci velisinin gönderdiği tablo. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 44.500 TL olan okul ücreti 2023-2024’te 122.550 TL’ye, 2024-2025 yılı için ise sıkı durun, tam 370.000 TL’ye çıkarılıyor. Bu fiyat artışı ülke gerçekleri, yaşam standartları, kamu sektörü ve özel sektörde çalışan ailelerin gelirleri ve ülkemizde TÜİK tarafından ilan edilen ve mal-hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesinde bağlayıcı olan TÜFE ve ÜFE oranları ile uyuşmamaktadır. Mevzuatta 5. Sınıfın farklı bir okula geçiş yılı olduğu ya da ara sınıf olmadığı yönünde açık bir hüküm olmamasına rağmen, 5. Sınıfın ara sınıf olarak kabul edilmeyerek belirlenen haksız fiyat artışı Kanuna aykırıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu duruma bir an önce müdahale etmesi ve çocukların eğitim hakkının elinden alınmasına müsaade etmemesi gerekmektedir.”

Tarafıma ulaşan bir öğrenci velisinin gönderdiği tablo…



2020-2021 eğitim-öğretim yılında 44.500 TL olan okul ücreti 2023-2024’te 122.550 TL’ye



2024-2025 yılı için ise sıkı durun, tam 370.000 TL’ye çıkarılıyor.



Bu fiyat artışı ülke gerçekleri, yaşam standartları, kamu sektörü… pic.twitter.com/34nhPIolTS — Deniz Demir (@demirdenizchp) February 22, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem