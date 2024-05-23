Rize'de çay üreticilerinden protesto: Çay için cenaze töreni düzenlendi

Rize’de Fındıklı Ziraat Odası ile Esnaf Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını protesto etmek için 23 Mayıs’ta yürüyüş ve kepenk kapatma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.

Bugün binlerce çay üreticisi, bakanlığın belirlediği fiyatı protesto etmek için yürüdü.

"Çay sanayici için servet, tüketici için keyif, üretici için ise Emek, Ekmek ve Gelecektir" yazılı pankart ile sokağa çıkan üreticiler, "Çayda sömürüye son", "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi", "Bundan sonra ezilmek istemiyoruz" sloganlarını attı.

Esnaflar, üreticilere destek olmak için ise dükkanlarının kepenklerini kapattı.

Yürüyüş sırasında, yaş çayla doldurulan tabut üreticilerin omzunda Fındıklı Merkez Camii'ne taşınarak çayın cenaze töreni düzenlendi. Çayın fiyatının bir ekmek fiyatına kadar düşmesini simgelemek amacıyla, tabutun başına sembolik olarak bir ekmek fotoğrafı yerleştirildi.

Ayrıca eyleme çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem