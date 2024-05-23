Rize'de çay üreticilerinden protesto: Çay için cenaze töreni düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatına tepki gösteren üreticiler, yürüyüş düzenledi. Eylemde çay tabuta konuldu ve tepki amaçlı cenaze töreni yapıldı.

Son Güncelleme:

Rize’de Fındıklı Ziraat Odası ile Esnaf Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını protesto etmek için 23 Mayıs’ta yürüyüş ve kepenk kapatma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.

Bugün binlerce çay üreticisi, bakanlığın belirlediği fiyatı protesto etmek için yürüdü.

"Çay sanayici için servet, tüketici için keyif, üretici için ise Emek, Ekmek ve Gelecektir" yazılı pankart ile sokağa çıkan üreticiler, "Çayda sömürüye son", "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi", "Bundan sonra ezilmek istemiyoruz" sloganlarını attı.

Esnaflar, üreticilere destek olmak için ise dükkanlarının kepenklerini kapattı.

Yürüyüş sırasında, yaş çayla doldurulan tabut üreticilerin omzunda Fındıklı Merkez Camii'ne taşınarak çayın cenaze töreni düzenlendi. Çayın fiyatının bir ekmek fiyatına kadar düşmesini simgelemek amacıyla, tabutun başına sembolik olarak bir ekmek fotoğrafı yerleştirildi.

Ayrıca eyleme çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Çay Rize protesto
Son Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan mevduat ve KKM kararı! Merkez Bankası'ndan mevduat ve KKM kararı
Merkez Bankası, 2024 Mayıs ayı faiz kararını açıkladı: Üçüncü ara! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mehmet Şimşek'ten KKM ve dolar kuru açıklaması: Lehimize dönecek! Şimşek'ten KKM ve dolar kuru açıklaması
Kendi dondurmanızı kendiniz yapın. Bu basit teknikle hızlıca dondurma hazır oluyor Kendi dondurmanızı kendiniz yapın. Bu basit teknikle hızlıca dondurma hazır oluyor
Ekonomiye güven gittikçe azalıyor! Türkiye en az 330 milyar dolar doğrudan yatırımı kaçırdı Ekonomiye güven gittikçe azalıyor! Türkiye en az 330 milyar dolar doğrudan yatırımı kaçırdı
Kızıl Goncalar dizisine veda eden oyuncu! Hangi başrol diziden ayrılıyor? Kızıl Goncalar dizisine veda eden oyuncu! Hangi başrol diziden ayrılıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Özel uçak tartışması: Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde
Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor" Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor"
İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar! İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar!
CHP'li eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti
Demirören, Hürriyet'e ait binaları sattı! İşte dev satışın detayları Demirören, Hürriyet'e ait binaları sattı